Investigações sobre morte de PM e do mandante do crime estão divididas

As investigações sobre as mortes do cabo do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Leandro Silva Barbosa, de 38 anos, e do suposto mandante do crime, Luís Gustavo Cotrim, de 37 anos, conhecido como “Satã”, serão conduzidas pelo 3º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, respectivamente. As apurações do caso seguem sob sigilo.

O policial foi morto na última sexta-feira, atingido por dois tiros na cabeça e dois no tórax, após ser atraído em uma emboscada no Condomínio Residencial Amoreiras, no Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara. Já Luís Gustavo, que ocupava a função de “disciplina” no PCC, morreu em confronto com a polícia, na noite do mesmo dia.

Três suspeitos da morte do policial foram localizados no Conjunto Habitacional Roberto Romano, na mesma cidade, pouco tempo depois. Eles foram identificados como João Vitor Gobeti, de 21 anos; Vinicius da Silva Nogueira, 25; e Wilson Ribeiro da Costa, 57, o Jacaré. O carro foi encontrado no local pelos policiais.

Durante o depoimento, Vinicius alegou ter realizado dois disparos contra o policial e disse que fugiu com Wilson, que seria “auxiliar de disciplina” do PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo o boletim de ocorrência.

O advogado Gustavo Mayoral, que representa João Vitor, afirmou que a participação de seu cliente no crime não foi confirmada por uma testemunha com identidade protegida. “Os outros dois autuados disseram que meu cliente não estava envolvido”, relata o defensor.

Os familiares e amigos dele chegaram a fazer uma passeata no domingo, em protesto pedindo a soltura do jovem, alegando inocência do mesmo.

Os três suspeitos já tiveram os mandados de prisão decretados pela Justiça durante a audiência de custódia e já foram levados ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

“Já fizemos o pedido de soltura na 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste, onde vai tramitar o processo e também o habeas corpus em segunda instância”, diz o defensor de João Vitor.

O LIBERAL entrou em contato com a defesa de Wilson, que não respondeu o contato. Vinícius ainda não tinha advogado constituído até a tarde desta segunda-feira.

O 10º Baep continuou as buscas por outros envolvidos na morte do policial e também localizou a esposa de Luís Gustavo, flagrada com um celular do companheiro, durante uma abordagem no Jardim Santa Alice, também em Santa Bárbara.

Um casal que estaria com um celular com conversas sobre o homicídio foi localizado no Jardim das Laranjeiras. Todos foram conduzidos à delegacia e depois liberados. Os aparelhos foram apreendidos e serão periciados. A polícia ainda procura outro envolvido, que segue foragido.