Invadida, igreja tem notebook e baixo furtados em Santa Bárbara

Local foi todo revirado na noite desta sexta-feira, no bairro Cândido Bertini 2

Templo fica na Avenida da Amizade - Foto: Stela Pires / Liberal

Uma igreja localizada na Avenida da Amizade, no Cândido Bertini 2, em Santa Bárbara d’Oeste, foi invadida e teve objetos furtados na noite desta sexta-feira (2). Foram subtraídos um notebook da marca Lenovo e um baixo na cor preta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao chegar ao local ainda na noite desta sexta, a vítima do furto percebeu que as portas de vidro da igreja estavam destrancadas e se deparou com o templo todo revirado. Em averiguação, notou que os dois objetos tinham sido subtraídos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Após o furto, os criminosos fugiram, mas tiveram o cuidado de deixar a igreja fechada. As informações constam no boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial.