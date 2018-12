Serviço da CPFL na Represinha pode afetar abastecimento

A nova cabine primária de energia elétrica da Represinha, construída na obra em andamento de ampliação da captação de água em Santa Bárbara d’Oeste, será ligada pela CPFL nesta terça-feira (11), quando haverá a necessidade de interrupção dos conjuntos motobombas durante o trabalho, previsto das 8h às 16h. Por conta disso, poderá afetar o abastecimento de água em toda a cidade nesse período até à noite, quando todo o sistema deverá estar recuperado.

A medida atenderá os dois novos conjuntos motobombas instalados no local, e que serão os responsáveis pelo aumento da capacidade de vazão de água bruta em cerca de 150% da Estação Elevatória Santa Alice, conhecida por Represinha. Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara ressalta que apesar da obra ocasionar o desabastecimento de água para a população, ela é importante para que a cidade consiga atender as demandas atual e futura pelo produto.

A obra na Represinha, em conjunto com a obra de ampliação do sistema de distribuição de água para a Zona Leste e adjacências da ETA IV, no Jardim Souza Queiroz, irá proporcionar uma tranquilidade e segurança no abastecimento de água pra todo o município.

A autarquia orienta ainda para a economia de água das caixas d’água na terça-feira, usando somente o necessário, atitude que pode minimizar transtornos com uma possível falta d’água. Os telefones do DAE são: 0800-770-3459 ou 3459-5910.