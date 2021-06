Interligação em adutora poderá afetar abastecimento em sete bairros de Santa Bárbara

Serviço será realizado na quarta-feira, entre 8h e 14h, o que pode ocasionar o desabastecimento - Foto: DAE Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

O abastecimento poderá ser afetado em sete bairros de Santa Bárbara d’Oeste na quarta-feira (23) por conta de um serviço que será realizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). Entre 8h e 14h, pode faltar água nos bairros Conjunto Roberto Romano, Laudissi II, Parque Olaria, Rochelle I e II, Santa Alice e Vista Alegre (parte baixa).

Desabastecimento pode ocorrer por conta do serviço de interligação na adutora que abastece o reservatório daquela região. Na semana passada, o DAE realizou a substituição da tubulação em um trecho de 350 metros de extensão.

A obra foi realizada em função dos constantes rompimentos no trecho com a antiga adutora, ocasionando transtornos com vazamentos e interrupções no fornecimento de água para o reparo. A programação da interligação ocorre em caráter emergencial.

O DAE pediu a a compreensão dos moradores e orientou que a população economize água no período da obra. Os telefones para informações são 0800.770.3459 (ligação de fixo) ou 3459.5910 (ligação de fixo e celular). O atendimento pode ser feito também através de mensagens pelo WhatsApp 9-9992.6848.