Instituto que fez concurso em Santa Bárbara diz que seguiu edital e contrato

Provas acabaram anuladas porque as questões foram plagiadas

O IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), responsável pela realização de dois concursos públicos para a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, informou que atendeu ao edital licitatório. Nesta quarta, a administração anulou as provas porque as questões foram plagiadas ou copiadas da internet. Os exames foram realizados por cerca de 8,5 mil candidatos, nos dias 18 e 25 de setembro.

Com relação ao ineditismo das questões, o IUDS diz que essa regra não constava em contrato. A empresa ressalta que agiu dentro das normas legais e contratuais, atendendo aos princípios que norteiam os concursos públicos, em especial os da impessoalidade, da legalidade e vinculação ao edital.

“Cumpre destacar que a decisão pela suspensão dos concursos já realizados, bem como a de todos os eventos vindouros são atos discricionários tomados estritamente pela Administração Pública, não tendo qualquer participação deste instituto”, cita em nota.

Nesta quinta, a prefeitura contestou a resposta e reforçou que, conforme edital, “o caderno de provas deve conter apenas questões inéditas, não sendo permitida aplicação de questões já utilizadas em concursos de outras localidades, cópias da internet, entre outros.”

A administração completa que foram instaurados os procedimentos necessários para apuração de eventual responsabilidade da banca organizadora do processo.

O advogado Paulo Braga, especialista em direito público, analisa que todo concurso público deve respeitar o princípio do ineditismo, independente do cargo em que se pleiteia, mesmo que essa cláusula não conste em contrato entre as partes.

“Diante do cancelamento das provas, a empresa deve assumir a responsabilidade sobre o ocorrido e a prefeitura como subsidiária, ou seja, caso a pessoa que se sinta lesada e não consiga o retorno dos custos com a empresa, a administração municipal deverá assumir”, alerta Braga.

Segundo ele, isso acontece mesmo que “a administração tenha reconhecido seus próprios erros.