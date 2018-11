Instalador agride a ex com mangueira e vai preso

Um instalador de 36 anos foi preso na noite de terça-feira (5) após atear fogo no carro da ex-esposa e agredi-la com uma mangueira no bairro Monte Líbano, em Santa Bárbara d’Oeste. A PM (Polícia Militar) flagrou o crime e o deteve. Segundo a vítima, eles estão separados desde abril, mas o homem não aceita o fim do relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma professora de 41 anos, acionou a PM por volta das 23h30 após o instalador ser visto por vizinhos rondando sua casa. Ela relatou aos policiais que o ex-marido vive importunando-a por não aceitar o rompimento. No dia 4 de novembro, ele ateou fogo no interior de seu carro após uma discussão, mas na ocasião ela não procurou a polícia.

Os militares orientaram a vítima e quando saíam do local viram o suspeito mexendo no motor do carro da professora. Ela o abordou para saber o que ele estava fazendo, momento em que o agressor pegou uma mangueira que segurava e a agrediu nas costas. Toda a ação foi vista pelos militares, que intervieram e o detiveram.

O homem foi apresentado ao Plantão Policial, onde foi arbitrada fiança de R$ 5 mil. O valor não foi apresentado e ele recebeu voz de prisão. O suspeito foi encaminhado à cadeia de Sumaré e vai responder por lesão corporal e dano. Foi requisitada perícia no local e a vítima passou por exame no IML (Instituto Médico Legal) de Americana.