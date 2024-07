Inscrições para sorteio de 372 moradias da CDHU em Santa Bárbara terminam nesta sexta-feira; veja como participar

Processo para obtenção de apartamentos populares exige que participante more ou trabalhe no município

As inscrições para o sorteio de 372 apartamentos populares na região do Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, terminam nesta sexta-feira (19), às 17h. O processo é realizado pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e os interessados podem se inscrever por meio de um formulário online no site da empresa.

Será válida apenas uma inscrição por família, sendo que o responsável pelo cadastro deve morar ou trabalhar em Santa Bárbara há pelo menos cinco anos (confira todos os critérios abaixo). Aqueles que participaram de outros sorteios da CDHU, mas não não foram contemplados, devem se inscrever novamente.

Construção de apartamentos da CDHU na região do Romano, em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Das 372 unidades do empreendimento “Santa Bárbara d’Oeste-D”, 27 serão destinadas a pessoas com deficiência, 19 para idosos, 15 para policiais ou agentes penitenciários, enquanto 12 serão para inscritos que moram sozinhos. Além disso, outras 20 moradias irão para famílias que vivem em áreas de risco.

O restante dos apartamentos serão sorteados para a população em geral. 188 unidades serão voltadas para famílias de um a três salários mínimos, 53 para famílias com renda entre três e cinco salários, enquanto outras 38 serão para aqueles que recebem entre cinco e 10 salários mínimos – o limite para participar do sorteio.

Critérios para concorrer

Para concorrer, o candidato deve:

morar ou trabalhar em Santa Bárbara há pelo menos cinco anos

ter renda familiar de um a dez salários mínimos

não ser proprietário de imóvel

não possuir financiamento habitacional

não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais

policiais devem trabalhar na cidade

idosos devem comprovar idade mínima de 60 anos

indivíduo sozinho precisa ter 30 anos ou mais

Como se inscrever

No site da CDHU, o candidato deve clicar no banner “Faça agora sua inscrição”, selecionar a opção de empreendimento “Santa Bárbara d’Oeste-D” e, posteriormente, seguir as instruções que aparecerem na tela. Caso a pessoa não consiga realizar a inscrição diretamente no site da CDHU, é possível solicitar orientação em locais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Confira:

Núcleo de Atendimento Social da Cidade Nova

Núcleo de Atendimento Social do Mollon

Núcleo de Atendimento Social do Cruzeiro do Sul

Núcleo de Atendimento Social Rotary

Núcleo de Atendimento Social San Marino

Núcleo de Atendimento Social Centro Social Urbano

Núcleo de Atendimento Social Jardim Europa

Cras 1 (Centro de Referência de Assistência Social) – Vista Alegre

Cras 2 – São Fernando

Cras 3 – Bosque das Árvores

Cras 4 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

Cras 5 – Planalto do Sol II

Como serão as moradias

Os apartamentos terão 47 metros quadrados de área útil, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O empreendimento fica na Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho e é viabilizado em uma parceria entre a prefeitura e a CDHU, que está investindo R$ 66,9 milhões na obra.

Como será o financiamento

Por fim, o financiamento dos imóveis seguirá as diretrizes da Política Habitacional do Estado. Para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimo, estão previstos juros zero, fazendo com que as famílias paguem praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos de contrato.

A mudança na parcela sofrerá apenas correção monetária calculada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), o índice oficial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os valores das parcelas levam em conta a renda das famílias. As prestações podem comprometer, ao máximo, 20% dos rendimentos mensais.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco