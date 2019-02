Inscrições para Feira de Artesanato começam hoje

As inscrições para artesãos e artistas participarem da Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste começam nesta segunda-feira (25). Até o dia 18 de março, os interessados devem se dirigir à Secretaria de Cultura e Turismo, na Rua João XXIII, 61, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

A proposta é valorizar a cultura do artesanato e trabalhos manuais, estimulando a criatividade e a expressão artística, além de fomentar a economia criativa e geração de renda em Santa Barbara d’Oeste, por meio da Cultura e possibilitar a qualificação e a ampliação da presença do artesanato no mercado regional, sobretudo o local.

Podem se inscrever artistas que produzem peças em biscuit, costura criativa e patchwork, cerâmica, entalhe em madeira, bijuterias feitas de capim dourado, couro, macramê, artesanato em bambu, hardanger, arraiolo, crochê, tricô, bordado, bonecos de crochê feitos pela técnica Amigurumi, fantoches e bonecos de pano, trabalho com arame, EVA, pintura, arte holandesa, pátina, flocagem, velas decorativas, mosaico, trabalho com material reciclável, trabalho com feltro, xilogravura, fuxico, dentre outras técnicas.

Não são aceitos objetos de revenda ou produzidos industrialmente, seriados ou em grande escala. Os objetos têm que ser manufaturados e de produção própria do artesão inscrito.

Após as inscrições, a Secretaria de Cultura e Turismo entrará em contato com os artistas para o agendamento das avaliações entre os dias 19 e 29 de março. Na ocasião, o artesão deverá se dirigir à Secretaria de Cultura com uma amostra do seu trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464-9424.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste