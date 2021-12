Inscrições para estágio na Prefeitura de Santa Bárbara se encerram nesta segunda

Vagas são para jornada de 30 horas semanais presenciais, com bolsa-auxílio no valor de R$ 880 por mês

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com processo seletivo aberto para cadastro reserva de estagiários com vagas para 32 cursos superiores. As inscrições vão até segunda-feira (20), às 12 horas, no site da CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) – Edital 03/2021.

As vagas são para jornada de 30 horas semanais presenciais, sendo 6 horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 880 por mês e auxílio transporte de R$ 9,70 por dia estagiado.

Podem se candidatar estudantes universitários matriculados nos cursos que constam no Edital nº 03/2021, que tenham idade mínima de 18 anos, disponibilidade de no mínimo 3 meses para estagiar e que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Cursos: