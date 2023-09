Inscrições para concurso da Prefeitura de Santa Bárbara terminam nesta sexta

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste terminam nesta sexta-feira, dia 29, às 23h59. Os interessados devem se inscrever pelo site da Vunesp, fundação responsável pelas provas, previstas para o dia 26 de novembro. Os boletos devem ser pagos até 2 de outubro.

Paço Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Ao todo, existem 176 vagas para 59 cargos, com salários que variam de R$ 1.567,52 a R$ 9.147,44. A princípio, haveria 174 vagas, mas outras duas foram adicionadas.

O concurso também vai formar cadastro de reserva. Ou seja, aqueles que não forem aprovados num primeiro momento podem, a depender da demanda, ser contratados posteriormente.

A taxa de inscrição é R$ 57 para cargos que exigem apenas ensino fundamental, R$ 72 para ensino médio ou técnico e R$ 105 para nível superior. No portal da Vunesp, as pessoas também conseguem acessar o edital com todas as informações sobre o concurso.

O processo seletivo ocorre após a administração municipal ter anulado dois concursos no ano passado, devido à constatação de plágio.

Na oportunidade, a Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente identificou questões que não eram inéditas, mas, sim, cópias semelhantes ou idênticas de material disponível na internet. As provas tinham sido elaboradas pelo IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).