Inscrições para concurso com 33 vagas para médicos começam na quinta, em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre inscrições, nesta quinta-feira (23), para um concurso público que visa à contratação de médicos para a rede municipal de saúde. Há 33 vagas para 27 cargos diferentes.

As especialidades são: médico de urgência e emergência, médico de Estratégia de Saúde da Família, médico generalista, cardiologia (clínica, ecocardiografia e ergometria), cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia (clínica, endoscopia ginecológica e ultrassonografia), hematologia, hebiatria, infectologia pediátrica, mastologia, nefrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, psiquiatria, reumatologia, ultrassonografia, urologia, vascular (ecografia e doppler) e neurofisiologia, conforme lista abaixo.

Interessados precisam acessar o site da administração municipal – Foto: Arquivo / Liberal

As inscrições seguirão até dia 2 de abril, no portal www.santabarbara.sp.gov.br. Os interessados precisam fazer o seguinte caminho no site: Cidadão, Concursos e Concurso Público 1/2023. Depois, devem preencher os dados, gerar o boleto e pagá-lo até a data de vencimento expressa no documento.

O valor da inscrição é R$ 100. Os salários variam de R$ 11.325,43 a R$ 23.886,56, e a jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais. Para médico de urgência e emergência, haverá plantões de 24 horas.

Confira mais detalhes: