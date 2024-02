Infestação de ratos gera transtorno na região do São Fernando, em Santa Bárbara

Uma infestação de ratos tem gerado transtorno nas ruas Limeira, Joanópolis, Lindóia e Jundiaí, na região do Jardim São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com moradores, o problema se deve a uma obra inacabada da Rua Limeira, na altura do número 322, que tem sido usada como abrigo por moradores de rua e usuários de droga. Essas pessoas que transitam pelo imóvel trazem lixo e entulho, que se acumularam a ponto de atrair os roedores.

Rato morto flagrado no local; vizinhos pagaram desratização – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O LIBERAL foi até a propriedade na tarde desta quinta-feira (1º) e, poucos minutos após chegar no local, a reportagem foi abordada por vizinhos da casa inacabada. Eles se mostraram insatisfeitos com a situação e disseram não suportar mais os ratos que entram em suas residências. Durante a apuração, a reportagem flagrou dois roedores andando pela calçada.

Ainda segundo os moradores, o problema não é recente. Uma vizinha que não quis se identificar contou que a construção foi interrompida no início do ano passado e que, em contato com a imobiliária responsável pela venda do imóvel ao atual proprietário, foi informada de que o dono mora em outro país e desistiu de fazer a obra.

Por sua vez, o aposentado Geraldo Sérgio Botardo, de 60 anos, relatou que desde março do ano passado tem aberto protocolos junto à prefeitura pedindo providências, mas que foi informado de que o problema está em uma fila.

Local apresenta grande quantidade de lixo e entulho – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Devido à demora da prefeitura, a dona de casa Rosa Adelina Policarpo Lula, de 67 anos, e outros três vizinhos se juntaram e pagaram uma desratização, que será feita em duas etapas. A primeira foi realizada nesta quinta e custou R$ 400. Já a segunda será na semana que vem e deverá ser cobrado o valor de R$ 200.

Ainda de acordo com Rosa, de manhã, quando ela abre as janelas de sua casa, chega a encontrar até 30 ratos nos fundos. Durante a noite, os roedores também fazem barulhos. “O meu medo é a questão da saúde, né? O risco de passar leptospirose para a gente”, completou.

Além do transtorno relacionado à saúde, também há um problema de segurança na região. A professora Josiane Botardo, 57, relatou que pelo menos dois vizinhos foram alvos de furtos e que, segundo eles, os criminosos têm pulado os muros do terreno.

Prefeitura

Após questionamento do LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara disse que o proprietário foi notificado e posteriormente autuado. Um processo administrativo foi aberto para fazer a limpeza da casa, sendo que os custos serão repassados ao dono. Não foi informado um prazo para a realização da limpeza.

Uma equipe da Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) orientou os vizinhos e continua à disposição pelo telefone (19) 3463-8099, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Sobre os crimes cometidos nas imediações, a GCM (Guarda Civil Municipal) destacou que realiza, rotineiramente, rondas na região.