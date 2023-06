Infectada com febre maculosa, locutora de Santa Bárbara conseguiu tratamento rápido

Médico desconfiou da doença e já entrou com antibióticos antes mesmo do resultado ficar pronto

Segundo Michelle, assim que falou o que estava sentindo, o médico disse que era febre maculosa - Foto: Claudecir Junior

A locutora de Santa Bárbara d’Oeste Michelle Cassiano, de 41 anos, teve febre maculosa em novembro do ano passado, mas o que a salvou foi a busca por tratamento médico rápido e diagnóstico do profissional, que desconfiou da doença e já entrou com antibióticos antes mesmo do resultado ficar pronto.

“Comecei a sentir calafrios, suores noturnos, dores nas articulações e no corpo, nos olhos, de cabeça, muito mal estar. Inicialmente, os sintomas eram leves e achei que fosse dengue, mas depois de dois dias não estava mais aguentando e procurei o Pronto-Socorro Afonso Ramos”, recorda.

Segundo Michelle, assim que falou o que estava sentindo, o médico disse que era febre maculosa. “Até assustei por se tratar de uma doença que até então não era falada com frequência. Ele pediu o exame e já receitou um antibiótico, pediu para tomar imediatamente, foi o que me salvou, a administração rápida do medicamento”, comenta.

Até hoje a locutora não sabe ao certo onde pegou a doença, mas suspeita de dois lugares: acostamento com matagal às margens de uma rodovia quando o carro dela quebrou e teve que esperar o guincho ou uma área enorme de mata quando levou a cachorra para passear. Os dois episódios ocorreram no mesmo dia.