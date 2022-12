Indústrias encontram diversidade de espaços e papel relevante na economia

Proprietária da Criarplast, Silvia Elena Corrêa Lima - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apesar da pandemia da Covid-19 e do processo de desindustrialização iniciado na década de 90, os distritos industriais de Santa Bárbara d’Oeste ainda se mantém firmes e abrigam, atualmente, 2.155 empresas ativas.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira explica que em países como o Brasil, que não alcançaram uma industrialização muito expressiva, mas que os níveis de desenvolvimento sim, a desindustrialização acontece não porque a indústria nacional está indo produzir em outro lugar, mas porque não tem condições de concorrer com o mercado internacional. O que faz com que algumas empresas, até alguns setores inteiros, desapareçam e levam a um processo de menor participação da indústria no PIB (Produto Interno Bruto).

Santa Bárbara e a indústria regional não ficaram fora desse contexto. Porém, mesmo em um cenário adverso, o município, por meio das indústrias, tem uma participação importante nas exportações.

Segundo o economista, a cidade tem uma especialização bastante marcada no setor de bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou outros gases.

Para se ter uma ideia do potencial do município, esse segmento representa 44% das exportações de Santa Bárbara em 2022, entre os meses de janeiro e outubro. No ano passado, representou 27%. “É um setor que há algum tempo tem figurado entre os principais, aparenta estar em crescimento, mas em expansão participativa”, comenta Oliveira.

Uma das indústrias responsáveis pelo bom desempenho do município é a Denso, presente na cidade desde 2011. O grupo produz uma variedade de peças e acessórios para o setor automotivo, entre eles compressores de ar condicionado.

Giuseppe Zippo, presidente da Denso no Brasil

“A Denso tem mais de 200 empresas espalhadas pelo mundo e, na América Latina, estamos em seis cidades que são extremamente estratégicas para o nosso negócio. A unidade de Santa Bárbara conta com a mais moderna estrutura fabril e de pesquisa e desenvolvimento. O município é uma aposta para nós, pela sua história, localização estratégica e pelas pessoas que aqui vivem”, afirma Giuseppe Zippo, presidente da Denso no Brasil.

Grupos de máquinas e aparelhos elétricos também se destacam na exportação, que, segundo o economista, é interessante porque mostra quais são os setores realmente fortes a ponto de travarem uma luta por espaço no mercado internacional, concorrendo com empresas ou produtores do mundo todo.

Outros segmentos como de plásticos, borracha e têxtil também impactam nas exportações. Foram responsáveis por quase 2% dos produtos exportados neste ano. “E até alguns bastante complexos como aparelhos ou instrumentos de óticas ou fotografia, instrumentos médicos-cirúrgicos, produzidos em economias desenvolvidas, tiveram participação menor de 1%, mas mesmo assim expressiva”, destaca o economista.

Proprietária da Criarplast, indústria especializada em injeção de tampas plásticas, Silvia Elena Corrêa Lima afirma que apesar da instabilidade política e econômica, está confiante de que a empresa conseguirá um crescimento no ano que vem. “Para isso precisaremos continuar investindo em tecnologia e modelos de gestão que torne a indústria mais competitiva.

E é o que estamos fazendo neste momento”. De acordo com Oliveira, a indústria de Santa Bárbara, pelo menos nas exportações, tem uma participação importante na economia do município e a pandemia não conseguiu reverter isso.

Vantagens que o município oferece:

Boas áreas industriais em bairros planejados, é cortada pela principal rodovia do país, a Bandeirantes (SP-348) e pela Luiz de Queiroz (SP-304), que dá acesso ao entroncamento com a Anhanguera (SP-330). Além disso, está distante apenas 45 quilômetros do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Trata 100% de seu esgoto, possui água de excelente qualidade e em grande quantidade, educação de qualidade, rede de saúde robusta, é a cidade acima de 100 mil habitantes mais segura do Estado.

A prefeitura possui o PID (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento), que beneficia a vinda de novas indústrias e a expansão daquelas já instaladas na cidade.

Santa Bárbara tem 2.155 indústrias ativas em 12 distritos industriais: