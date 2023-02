Incubadora está aberta para seleção de novas empresas em Santa Bárbara

Cessão do espaço passa pelo comitê gestor que avalia o potencial e plano de negócios

A Incubadora de Empresas “José João Sans”, em Santa Bárbara d’Oeste, mantida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está com seleção aberta para novas empresas. O objetivo é desenvolver e fomentar iniciativas inovadoras em busca de melhoria dos produtos e serviços oferecidos para a cidade e região. As vagas são limitadas.

Segundo a prefeitura, a incubadora oferece uso do box, sala de reunião, auditório, cozinha e recepção, além do suporte para o desenvolvimento e projeção do negócio.

Sede da incubadora, que abriga oito empresas atualmente – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, explica que a cessão passa pelo comitê gestor que avalia o potencial e plano de negócios.

“Este também é um projeto do plano de governo do prefeito Rafael Piovezan que busca em todo momento dar oportunidade aos nossos munícipes”, diz, por meio de nota enviada pela prefeitura.

Atualmente integram a incubadora as empresas Chocolatec, DWTS, Chintec, Pet Raiz, Confeitoria Gastronomia Inteligente, Vonei Injeções, Versátil Naútica e Kulley Med.

COWORKING. Além das vagas, a incubadora oferece o Espaço Coworking com planos anuais, mensais, diários e por hora, salas de reunião e auditório, além de endereço fiscal.

“Trata-se de um ambiente simples e acolhedor para facilitar o dia a dia de quem precisa de uma estrutura, um endereço e um local apropriado para reuniões e encontros. Os planos de uso se encaixam no perfil de quem precisa de economia e ambiente agradável”, explica a prefeitura.

Para mais informações, empreendedores interessados podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3499-1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. A incubadora está localizada na Rua Tupis, 1633, no Jardim São Francisco.