Incêndio em mata no Planalto do Sol 2 causa preocupação

Focos de incêndios sempre acontecem na região e os moradores se cansaram de reclamar - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O fogo em mato na região dos condomínios Residencial Rubi, Jade e Turquesa, no Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste, é frequente e causa preocupação entre os condôminos.

Segundo a promotora de merchandising Simone dos Santos Silva, de 41 anos, moradora do Residencial Turquesa, quase toda semana tem um foco de incêndio na região. “Precisamos fechar tudo, ligar ventilador e umidificador, porque não tem como respirar”, relata.

No último domingo, a mata atrás do residencial que Simone mora pegou fogo, e como é de difícil acesso, os bombeiros não conseguiram chegar a tempo.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disse que a Defesa Civil reforça que, até 30 de setembro, segue em estado de alerta devido ao período da Operação Estiagem e realiza o monitoramento de focos de incêndio.

