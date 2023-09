Incêndio em casa de fogos de Santa Bárbara foi causado por combustão espontânea em peça

Guarda Civil Municipal divulgou a informação com base no relato do proprietário do estabelecimento

O incêndio registrado numa casa de fogos de artifício nesta sexta-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste, foi causado por uma peça que entrou em combustão espontânea. A GCM (Guarda Civil Municipal) divulgou a informação na madrugada deste sábado, com base no relato do dono do estabelecimento.

Incêndio em loja de fogos de artifício, em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A Guarda informou que, segundo o proprietário, ele, a esposa e um funcionário estavam no recuo da loja separando fogos de artifício para um evento, até que, em determinado momento, a peça entrou em combustão espontânea e desencadeou outras explosões.

Ainda de acordo com a GCM, o proprietário e a esposa fugiram rapidamente para a rua. O empregado, por outro lado, correu para o interior da loja, onde foi atingido pelas chamas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o funcionário, que tem 27 anos, teve 80% do corpo queimado – a prefeitura fala em 60% – e foi socorrido para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. A prefeitura comunicou que, após atendimento, por volta da 0h30, ele acabou transferido para o Hospital Estadual de Sumaré, onde receberia atendimento especializado.

Além da GCM e do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar das cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, bem como a Defesa Civil e a Polícia Científica, também atuaram na ocorrência. O local permaneceu isolado para a realização de perícia, e um trator foi utilizado para demolição do que restou do prédio, devido ao risco de desabamento.

O caso aconteceu no estabelecimento Fogos Sartori, que fica na Rua Limeira, via bastante movimentada no Jardim Pérola, e entre residências. Segundo a prefeitura, o local funcionava de maneira regular.

O incidente ocorreu pouco antes das 18h, assustou vizinhos e foi filmado por populares. Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram um fogo intenso e a explosão de fogos de artifício por cerca de 15 minutos. Houve quem relatasse ter ouvido a explosão em bairros vizinhos.

O prédio onde funcionava a casa de fogos ficou destruído. Um cilindro de gás e restos de tijolos foram arremessados a uma distância de cerca de 50 metros. Como medida de segurança, os bombeiros retiraram os botijões de gás das casas vizinhas, que também sofreram danos.