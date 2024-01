Incêndio destrói depósito de materiais no Planalto do Sol, em Santa Bárbara

Móveis e objetos foram consumidos pelas chamas - Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Um incêndio destruiu um depósito de materiais no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (28). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros da cidade, que ainda informou que ninguém estava no prédio no momento em que o fogo se intensificou. Portanto, não houve vítimas. A causa ainda está sendo apurada.

O caso aconteceu por volta da 1h30, na esquina da Rua Jaú com a Rua do Centeio. O proprietário Adelson de Souza, de 64 anos, foi avisado por vizinhos sobre o incêndio e, quando chegou ao local, viu que o depósito de materiais estava pegando fogo. O mesmo terreno ainda tem um bar e uma residência – esta no piso superior -, que não foram atingidos.

No depósito, tinha alguns móveis, como cadeiras e mesas, e objetos, como garrafas, latas e materiais de construção. Praticamente tudo foi consumido pelo fogo, que ainda se estendeu para a calçada, atingindo algumas plantas.

“A gente foi pego de surpresa, não estava esperando isso. Acho que não sobrou nada. Mas deve vir umas pessoas amanhã [segunda, dia 29] para ver como está lá. Eu quero arrumar para reabrir o bar”, disse Adelson.

A residência do piso superior vem sendo ocupada pela filha de Adelson, que conversou com o LIBERAL, mas pediu para não ser identificada. Ela contou que estava viajando quando o incêndio ocorreu e chegou na manhã deste domingo, por isso também foi surpreendida com a situação.

Outros moradores do bairro acordaram durante a noite com os barulhos e acompanharam as ações do Corpo de Bombeiros até aproximadamente 4h da manhã. Alguns deles relataram que em determinado momento o fogo formou labaredas e os vizinhos do depósito se assustaram, mas não tiveram suas casas atingidas.

Após questionamento da reportagem, a Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste informou que deverá receber os detalhes da ocorrência nesta segunda-feira (29). Provavelmente, será necessário fazer uma vistoria do prédio para entender o motivo do incêndio e para ver se as estruturas do bar e da residência foram afetadas.