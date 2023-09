Incêndio destrói casa de fogos em Santa Bárbara e provoca explosões

Estabelecimento fica na Rua Limeira, no Jardim Pérola; bombeiros estão no local

Casa de fogos na Rua Limeira ficou destruída - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Um incêndio destruiu uma casa de fogos de artifício e provocou explosões no início da noite desta sexta-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste. O estabelecimento fica na Rua Limeira, no Jardim Pérola.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um funcionário de 27 anos se feriu com gravidade e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Ele teve 80% do corpo queimado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o incêndio provoca a explosão dos fogos de artifício e o incêndio. Moradores de bairros próximos relataram ter ouvido uma grande explosão no local.

O trecho da Rua Limeira onde a casa de fogos está localizada tem um trânsito frequente de veículos e fica ao lado de residências. O local está interditado.

No entorno, há moradores que estão impedidos de entrarem em suas casas, devido a possíveis danos que podem ter sido causados. Imagens mostram que residências próximas ao estabelecimento foram atingidas pelos fogos de artifício.

Bombeiros atuam no combate ao incêndio em uma loja de fogos de artifícios em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo informações da Prefeitura de Santa Bárbara, o local tinha alvará para funcionar e estava em dia com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

O Corpo de Bombeiros está no local, junto da Guarda Civil Municipal. O incidente atraiu uma grande quantidade de pessoas para as proximidades da loja. Durante o trabalho de rescaldo do incêndio, entretanto, fogos continuavam a explodir.