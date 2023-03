Incêndio destrói caminhão carregado com eucaliptos na SP-306

Um caminhão que transportava madeira de eucalipto pegou fogo na tarde desta terça, na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste.

A causa do incêndio ainda não é conhecida, mas o início foi em uma parte da madeira. O motorista percebeu a situação e conseguiu deixar o veículo sem ferimentos.

Cerca de um terço da carga ficou intacta, no entanto, a cabine da carreta foi completamente destruída – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o incidente aconteceu no km 20 da estrada e o caminhão ficou no acostamento, sem que houvesse necessidade de interdição.

Cerca de um terço da carga ficou intacta, no entanto, a cabine da carreta, que é do tipo treminhão, foi completamente destruída pelas chamas.

A ação dos bombeiros contou, ainda, com a ajuda de uma escavadeira para retirada do material.

