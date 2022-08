Incêndio de grandes proporções atinge fábrica em Santa Bárbara e deixa duas pessoas feridas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de estopa, na Rua Mario Moro, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 142, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda-feira. As chamas começaram por volta de 11h20, sendo que quatro pessoas estavam no imóvel, localizado próximo da Parada da Linguiça, no sentido Americana.

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (1)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (2)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (3)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (4)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (5)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (1)

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (6)

De acordo com dados obtidos pelo LIBERAL, duas pessoas saíram ilesas da fábrica, enquanto dois funcionários sofreram queimaduras e foram levados ao pronto-socorro Edison Mano, em Santa Bárbara. Um dos funcionários, um homem de 58 anos teve queimaduras de 2º grau e, “após receber curativos e ser medicado, foi liberado no início da tarde”, segundo a nota da prefeitura.

Já o paciente de 55 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, recebeu os devidos atendimentos e segue no pronto-socorro. “Ele aguarda vaga de transferência pelo sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)”, relatou outro funcionário da fábrica para a administração municipal.

O fogo na fábrica, que fica localizada em uma área residencial, assustou os moradores da região. A dona de casa Sonia Rufato, de 50 anos, testemunhou o início do incêndio quando saía de casa, próxima ao barracão, para buscar o filho na escola. “No que eu fui fechar o portão, vi um homem com o corpo pegando fogo. O dono me pediu para ligar nos bombeiros. Uma pessoa ainda estava lá dentro e não conseguia sair”, relatou a dona de casa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A gerente administrativa, Érica Agustinho, de 35 anos, mora na rua da empresa. “Meus pais me ligaram dizendo que estavam vendo uma fumaça preta perto de casa. Vim para cá e quando eu vi, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi as pessoas que estavam dentro. A vida é mais importante”, comentou.

O mecânico Claudio Marcelo, de 51 anos, disse à reportagem que estava prestando um serviço de manutenção periódica nas máquinas da empresa, mas que saiu pouco antes das chamas começarem para ir até sua casa buscar um material. “Foi um livramento, porque logo eles ligaram avisando que estava pegando fogo. Eu acredito que foi problema elétrico em alguma máquina”, opinou o mecânico.

Uma moradora do bairro, uma aposentada de 60 anos, explicou que quando viu as chamas tentou apagá-las com um esguicho, mas sem sucesso. “Se o vento estivesse para o lado da minha casa teria vindo tudo para cá. Depois de um tempo os bombeiros chegaram e já começaram a controlar as chamas”, disse a aposentada. Já a área que foi consumida pelas chamas tem cerca de três mil quadrados.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.