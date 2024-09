Incêndio de grandes proporções atinge área verde no Jardim Firenze, em Santa Bárbara

Incêndio no Jardim Firenze, em Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu aproximadamente 24 hectares de uma área verde, no limite entre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e o Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta segunda-feira (23).

A área atingida é equivalente a cerca de 22 campos de futebol, mas, apesar da dimensão das chamas, não houve feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, por volta de 18h, as chamas tiveram início na região de mata e se espalharam rapidamente. As labaredas atingiram cinco metros de altura.

Durante o combate ao incêndio, os bombeiros preservaram os condomínios, empresas, residências e comércios próximos ao fogo. As chamas foram extintas e as causas do incidente serão apuradas.