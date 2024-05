Área de mata no Planalto do Sol, em Santa Bárbara, é atingida por incêndio de grandes proporções

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e nenhuma residência foi atingida; fogo chegou a se aproximar de condomínios

Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata nesta quinta-feira (23), próxima ao CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, ninguém se feriu e nenhuma residência foi atingida.

Incêndio atingiu grande área em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quinta-feira – Foto: Josué Silva

Moradores de um condomínio na Rua Professora Clarice Baruque Dodson acionaram os bombeiros por volta das 12h30. A corporação chegou ao local e tentou controlar as chamas, que se alastraram rapidamente pela área de grande extensão.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Quando chegamos, os focos de incêndio já estavam se alastrando, então imediatamente precisamos fazer várias frentes de combate”, informou o Corpo de Bombeiros ao LIBERAL.

No fim da tarde, o fogo se aproximou de outro condomínio, na Rua Argeu Egídio dos Santos, necessitando que os agentes combatessem as chamas de dentro do residencial.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ainda segundo os bombeiros, às 21h30 desta quinta os trabalhos estavam praticamente finalizados, sem registro de danos materiais ou feridos. Operações de rescaldo, para evitar o surgimento de novos focos de incêndio, estão sendo realizadas.