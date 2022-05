Incêndio causa prejuízo de R$ 150 mil em igreja

Freezers, geladeira, armários e outros produtos utilizados foram destruídos - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

O incêndio que atingiu o salão da Paróquia Imaculada Conceição, na quinta-feira na Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, pode ter causado prejuízo de R$ 150 mil, além de comprometer a realização de eventos.

Freezers, geladeira, armários e outros produtos utilizados nas festas da paróquia foram destruídos pelas chamas. As informações foram passadas nesta sexta-feira ao LIBERAL por meio da secretária paroquial Millena Menezes.

“O objeto de maior valor perdido foram os freezers, que seriam quatro. Como queimou tudo, não conseguimos ainda entrar no salão para verificar o tamanho desse prejuízo”, disse Millena.

Boa parte desses produtos danificados era utilizada também na realização da festa da Comunidade Santo Antônio, na capela localizada no Planalto do Sol. O evento acontece sempre em junho e no momento não dá para prever se ele vai ser realizado.

“Como muito se perdeu não dá para ter ideia no momento. Além disso, o nosso padre se encontra em isolamento porque está com Covid e ele não conseguiu se reunir com as equipes para conversar”, disse Millena.

Ela garantiu, porém, que as aulas da catequese infantil e crisma serão canceladas neste final de semana porque eram realizadas exatamente no salão que foi atingido pelo incêndio.

Já a celebração das missas está mantida. “Elas acontecem normalmente neste final de semana, pois houve autorização da Defesa Civil”, finalizou a secretaria paroquial.