Incêndio atinge salão paroquial de igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara

Um incêndio ainda de causas desconhecidas danificou parte do salão paroquial da Igreja Imaculada Conceição, na Rua do Linho, no Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (12). Ninguém ficou ferido.

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Incêndio em igreja na Cidade Nova, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, Fabiano Pessoa, o fogo começou por volta das 18h30. Fiéis teriam aberto a porta que dá acesso ao salão e se depararam com as chamas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Eles tentaram apagar o fogo com extintores e, sem sucesso, ligaram para os bombeiros. “No local onde ocorreu o incêndio tinha três freezers e embalagens descartáveis. A suspeita é de que tenha ocorrido um curto circuito”, afirmou.