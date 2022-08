Incêndio de grandes proporções atinge barracão às margens da SP-304, em Santa Bárbara

Um incêndio de grandes proporções atinge um barracão na Rua Mario Moro, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 142, próximo da Parada da Linguiça, em Santa Bárbara d’Oeste, sentido Americana, nesta segunda-feira (15).

Incêndio atinge barracão às margens da SP-304 – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (1)

O fogo começou por volta de 11h20. No local funcionava uma fábrica de estopa. Quatro pessoas estavam no imóvel no momento em que as chamas começaram. Duas delas deixaram o local ilesas, enquanto dois funcionários sofreram queimaduras e foram levados ao Pronto Socorro Edison Mano, em Santa Bárbara.

A dona de casa Sonia Rufato, de 50 anos, testemunhou o início do incêndio quando saía de casa, próxima ao barracão, para buscar o filho na escola. “No que eu fui fechar o portão, vi um homem com o corpo pegando fogo. O dono me pediu para ligar para os bombeiros, uma pessoa ainda estava lá dentro e não conseguia sair”, relatou.

A área consumida pelas chamas tem cerca de 3 mil m². O Corpo de Bombeiros, com cerca de 20 profissionais e sete viaturas, e a Defesa Civil trabalham no combate ao fogo.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.