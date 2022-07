Imagem volta à capela depois de atos de vandalismo em Santa Bárbara

Processo da entronização foi agilizado para participação no centenário do bairro Caiubi

Após três meses de depredações na Capela de Santa Luzia, em Santa Bárbara d’Oeste, que resultaram na danificação da imagem da santa, o símbolo religioso retornou ao santuário. A entronização – ato de colocar o ícone religioso no altar – aconteceu durante celebração na última sexta-feira.

Entronização ocorreu em celebração na última sexta – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

De acordo com Antônio Angolini, que é da 3ª geração da família mantenedora da capela, o processo da entronização foi agilizado para participação no centenário do bairro Caiubi, onde a capela existe há cerca de 90 anos.

“Foi emocionante demais para toda a família, eu acho que todos ficaram comovidos com a celebração e ao final a entronização da imagem foi bem especial”, disse.

Angolini fez das palavras do padre que celebrou a missa as dele. “Nós estamos colocando aqui uma imagem de barro, se quebrar nós estaremos aqui e colocaremos outra, o que importa é termos fé”. A Capela de Santa Luzia está no Caiubi, na entrada do Vale das Cigarras.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani.