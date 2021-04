Idosos com 64 anos começam a ser vacinados contra Covid nesta quinta em Santa Bárbara

Vacina será aplicada na Emefei Antônia Dagmar e no CIEP Dom Eduardo; Americana deve começar a vacinar essa faixa etária na sexta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta quinta-feira (22) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para idosos com 64 anos, cadastrados ou não.

A primeira dose será aplicada na Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”, na Vila Sartori, e no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, das 8h às 17h.

Idosos com 65 anos ou mais também podem procurar pelas duas escolas municipais para receber a 1ª dose da vacina.

Para receber a 1ª dose da vacina o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço.

Os idosos que procurarem as escolas municipais para a vacinação também podem doar um quilo de alimento não perecível como parte da campanha “Alimento do Bem – amor e carinho ao próximo”, realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara.

Americana

Em Americana, a campanha de vacinação contra Covid-19 prosseguiu nesta quarta-feira (21) com a primeira dose aos idosos com 65 anos ou mais, no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao portal, que funcionou das 8h às 16h30.

No total, 648 pessoas com mais de 65 anos foram vacinadas. A Unidade de Atendimento Domiciliar também aplicou nove doses em pessoas acamadas, sendo que oito delas receberam a segunda dose e uma recebeu a primeira.

Na quinta-feira (22) a vacina será oferecida apenas por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde, tanto para a primeira quanto para a segunda dose.

O drive-thru, deve ser retomado na sexta-feira (23) com uma nova faixa etária (64 anos). Segundo a administração municipal, mais detalhes serão disponibilizados nesta quinta-feira.