Idosos com 63 anos começam a ser vacinados em Santa Bárbara

Idosos com 63 anos, cadastrados ou não, começaram a receber nesta quarta-feira (28) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste.

Prefeitura recebeu doses na terça-feira e antecipou início de faixa etária – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A imunização para a faixa etária estava marcada para começar na quinta-feira (29), mas foi antecipada devido a chegada de novas doses para o município nesta terça (27), informa a prefeitura. O município recebeu mais 3.690 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.200 de Oxford/AstraZeneca e 1.490 doses de CoronaVac/Butantan.

A vacinação em Santa Bárbara ocorre na Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”, na Vila Sartori, e no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, das 8h às 17h.

Para receber a 1ª dose da vacina o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço, sem necessidade de agendamento. Paralelo a isso, idosos com 64 anos ou mais também podem procurar pelas duas escolas municipais para receber a primeira dose da vacina.

Locais de vacinação:

• Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”

Rua México, 220, Vila Sartori

Das 8 às 17 horas



• CIEP “Dom Eduardo Koaik”

Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol 2

Das 8 às 17 horas