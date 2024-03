Idoso procurado pela Justiça é preso com carro roubado na SP-304, em Santa Bárbara

Homem de 62 anos foi beneficiado pela saída temporária da prisão no início do mês, mas não retornou

Um idoso de 62 anos, procurado pela Justiça após não retornar da saída temporária da prisão, foi detido pela PM (Polícia Militar) na madrugada deste sábado (16), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’ Oeste.

Segundo o registro do caso, os policiais da Força Tática faziam patrulhamento e, por volta de 0h30, no km 139 da rodovia, na altura do Jardim Alfa, viram um Honda City trafegando em alta velocidade.

Veículo foi roubado em Campinas e seria vendido no Paraguai, segundo o homem detido – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Sinais sonoros e luminosos foram dados, mas não foram obedecidos. Houve um breve acompanhamento e, momentos depois, o condutor parou o veículo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante abordagem, os PMs desconfiaram da documentação apresentada pelo motorista. Em pesquisa no sistema da polícia foi constatado que o carro tinha sido roubado em Campinas no dia anterior e, diante da situação, o idoso confessou que havia comprado o veículo por R$ 3 mil e que o revenderia no Paraguai.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O detido foi levado à delegacia de plantão e, após ser autuado por receptação e pelo uso de documentos falsos, os policiais descobriram que ele tinha sido beneficiado pela saída temporária da prisão no início deste mês. Como não retornou à Penitenciária de Dourados (MS), onde cumpria pena em regime semiaberto, ele se tornou foragido.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Segundo informou a PM, o homem possui diversas passagens criminais no Mato Grosso do Sul por roubo, associação criminosa e uso de documento falso, entre outras. Ele também já cumpriu pena por receptação em São Paulo, na década de 1990.