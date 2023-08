Idoso morre atropelado em acesso para a SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste

Acidente ocorreu em alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) no sentido Piracicaba - Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu após ser atropelado na alça de acesso ao quilômetro 138 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na região do bairro Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta segunda-feira (14).

O idoso, que não foi identificado, foi atropelado por um veículo modelo Peugeot 208 e caiu no acostamento do acesso. Ele estaria atravessando a via.

A reportagem do LIBERAL esteve no local. O motorista do carro ficou em estado de choque e precisou ser amparado. Ele não teria conseguido frear a tempo o veículo.

A dona de casa Valdirene Aparecida de Oliveira, que mora a 100 metros do local do acidente, disse que chegava em casa e conversava com uma vizinha, quando ouviram um barulho.

“Achamos que alguém tinha atropelado um cachorro. Quando nós saímos para ver, encontramos o senhor caído. Ele respirava com dificuldade, mas não conseguia dizer nada”, afirma.

Segundo ela, os bombeiros chegaram após cerca de 30 minutos. Os socorristas fizeram massagem cardíaca na vítima, por cerca de 15 minutos, mas o idoso não resistiu.

Uma das faixas da alça de acesso no local foi interditada – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Como não portava documentos, ele não foi identificado naquele momento. As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

Atropelamentos são principal causa de morte de idosos no trânsito

Um levantamento do LIBERAL em dados do governo estadual identificou um perfil comum da violência no trânsito envolvendo idosos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Entre janeiro de 2015 e junho deste ano, 138 pessoas com 60 anos ou mais morreram em acidentes. A maioria delas, no entanto, não estava em um veículo – 76 pessoas nesta faixa etária foram atropeladas.

A análise das informações de acidentes de trânsito em Americana e região permite ainda identificar outras similaridades entre os casos.

A maior parte dos atropelamentos fatais de idosos ocorre durante a manhã, em ruas e avenidas. As vítimas também costumam ser socorridas antes de ser constatado o óbito – dos 138 casos, 95 morreram em unidades de saúde. E os óbitos entre os homens (55) são mais do que o dobro entre as mulheres (21).

Os dados constam na base de informações do Infosiga, uma plataforma que registra acidentes de trânsito de todo o Estado que envolvem vítimas. Mantida pelo governo estadual, ela possui informações de ocorrências a partir de 2015.

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL afirmam que a falta de cultura por um trânsito seguro e a consequente imprudência de motoristas colaboram para situações como as que colocam idosos como vítimas de atropelamentos.