Idoso morre após bater com bicicleta na porta de um carro, em Santa Bárbara

Bernardino Braz da Silva, de 76 anos, passou um dia internado, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Um idoso de 76 anos, identificado como Bernardino Braz da Silva, morreu nesta quarta-feira (22), um dia depois de bater com sua bicicleta contra a porta de um carro que estava estacionado no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Idosos foi socorrido a um hospital particular de Americana, onde foi internado, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho do idoso procurou o plantão policial da cidade, informando que na terça-feira, dia 21, por volta de 6h45, seu pai seguia de bicicleta pela Rua Joaquim de Oliveira e em determinado momento do trajeto, acabou batendo contra a porta de um carro, um Ford Fiesta, que estava estacionado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No dia do acidente, o proprietário do carro relatou que estacionou o carro na via e, ao abrir a porta para sair do veículo, atingiu o ciclista.

Bernardino foi socorrido a um hospital particular de Americana com sangramento no ouvido e de acordo com o familiar, nesta quarta-feira, às 22h43, o idoso não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara como homicídio culposo na direção de veículo automotor e as causas do acidente serão apuradas pelo 1° DP (Distrito Policial).

O idoso era morador do Planalto do Sol 2 e deixa a esposa e seis filhos. O velório está programado para acontecer às 18h desta quinta-feira, no Velório Araújo – Orsola e o sepultamento será realizado às 8h15, no Cemitério Parque dos Lírios.