Idoso é preso pela Polícia Civil em Santa Bárbara por receptação

Um idoso de 62 anos, morador do Jardim Batagim, em Santa Bárbara d’ Oeste, foi preso nesta segunda-feira (2) por policiais civis da Divecar (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes contra Seguros e Afins), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo. Ele vai responder por receptação.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), por meio de uma empresa de monitoramento os agentes conseguiram encontrar o carro, um Onix, que tinha sido furtado no início de setembro. Não foi divulgado o local do crime.

Os policiais foram até a casa apontada e no local estava um idoso. Ele relatou aos investigadores que tinha comprado o carro por R$ 50 mil, entretanto, não indicou como teria feito o negócio. Além disso, o Onix tinha sinais de adulteração.