Idoso é preso após agarrar adolescente e tia dentro de loja, em Santa Bárbara

Um idoso de 64 anos foi preso nesta terça-feira (19), após agarrar uma adolescente de 17 anos e tentar beijar a sua tia, de 45 anos, dentro de uma loja no Centro de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo relatos das vítimas registradas em boletim policial, elas estavam no Centro da cidade, na Rua Santa Bárbara, quando foram abordadas por um idoso, por volta de 18h45, que segurou a jovem afirmando ser cigano e que iria “ler” a mão dela.

Ainda de acordo com as vítimas, para se afastarem do homem, elas entraram em uma loja, mas foram seguidas por ele. No estabelecimento, elas contam que o idoso segurou a jovem mais uma vez e passou a se esfregar nela, momento em que a tia interveio para auxiliá-la, mas foi também foi agarrada pelo acusado, que tentou beijá-la.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito no local. Segundo os patrulheiros, o homem aparentava estar embriagado e se revoltou com a abordagem, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas.

O idoso foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara, onde foi autuado e preso em flagrante por importunação sexual.