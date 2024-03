Idoso é detido suspeito de instalar câmera para filmar criança de 12 anos, em Santa Bárbara

Câmera estava escondida no interruptor do banheiro - Foto: Divulgação_GCM

A Polícia Civil investiga um idoso de 64 anos detido, nesta terça-feira (19), suspeito de instalar uma câmera no banheiro da própria casa para filmar uma criança de 12 anos, neta de sua esposa. O caso ocorreu no bairro São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, nesta terça-feira, por volta de 22h, os guardas municipais foram chamados ao endereço pelo pai da vítima. Lá, ele relatou que a filha vai com frequência na casa da avó, de 54 anos.

A avó, segundo dados do boletim de ocorrência, descobriu nesta terça um vídeo do dia 15 deste mês no celular que ela compartilha com o marido, onde mostrava a neta tomando banho. Após ver as imagens, a mulher comunicou o fato às filhas e o pai da garota acionou a GCM (Guarda Civil Municipal).

Na residência, os guardas encontraram uma câmera escondida no conector da tomada e acionaram peritos do Instituto de Criminalística.

O idoso foi levado ao Plantão Policial do município, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. A polícia deve apurar se houve venda ou ou exposição das imagens da menor, o que é crime.

Aos guardas municipais, o idoso afirmou ter cometido o ato de maneira impensada. De acordo com a corporação, a câmera foi instalada há pelo menos um mês.

Há a suspeita de que o aparelho possa ter capturado imagens de outras crianças da mesma família no banheiro. Em entrevista à EPTV Campinas, o idoso negou ter compartilhado as imagens.

No imóvel foram apreendidos um celular, que pertence ao idoso, duas CPUs, uma câmera digital e dois pendrives.

As investigações serão conduzidas pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em inquérito policial e, se comprovadas as denúncias, o idoso poderá responder pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com pena prevista de 4 a 8 anos de reclusão e multa.