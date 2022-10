Idoso é agredido pelo filho após gastar pensão com mulheres em Santa Bárbara

Filho justificou a agressão dizendo que o pai gasta a pensão da mãe, já falecida, com mulheres mais novas

Um homem de 67 anos agrediu seu pai, de 91, após uma discussão por causa de dinheiro e foi preso nesta terça-feira (18), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo ele, o familiar gasta a pensão de sua mãe com mulheres mais novas e após muitas discussões, perdeu a paciência e o agrediu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h, a GCM foi chamada a comparecer a uma residência na Vila Grego, pois um idoso tinha sido agredido com um cabo de vassoura.

Ao chegarem no local, a testemunha contou aos patrulheiros que viu o idoso andando pela rua com o braço sangrando, afirmando que tinha apanhado do filho e por isso acionou a guarda.

Em contato com os envolvidos na discussão, o idoso não deu detalhes, falava apenas que tinha sido agredido. Já o filho explicou que os dois são viúvos, moram juntos e que as brigas são constantes, pois o pai usa a pensão da mãe, que é falecida, com mulheres mais novas.

Ainda de acordo com o depoimento do agressor, nesta terça, após uma nova discussão, perdeu a paciência e agrediu o pai com uma vassoura.

O pai foi levado ao PS Edison Mano, onde ficou em observação após atendimento. Já o filho, acusado de agressão, foi conduzido ao plantão policial do município, onde foi autuado por lesão corporal e violência doméstica.

Uma fiança de R$ 1.212 foi arbitrada, porém como os agentes não conseguiram falar com os familiares para o pagamento, o homem permaneceu preso.