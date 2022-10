Idoso desaparece após cair no Rio Piracicaba, em Santa Bárbara d’Oeste

Bombeiro observa vão onde idoso caiu, na Ponte do Funil - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um idoso de 65 anos caiu no Rio Piracicaba, nas proximidades da Ponte do Funil, entre Santa Bárbara d’Oeste e Limeira, na noite desta quinta-feira (13) e está desaparecido desde então. Os bombeiros do município fazem buscas na região na manhã desta sexta (14).

O idoso se chama Paulo Marcelino dos Santos. Segundo um sobrinho dele, nesta quinta, por volta de 20h, Marcelino estava sobre uma ponte ao lado da Rodovia Luiz Ometto (SP-306) e ao tentar pular para a estrada caiu em um vão.

De acordo com o familiar, os bombeiros fizeram buscas pelo idoso até às 23h desta quinta e nesta sexta-feira retomariam os trabalhos. Familiares estão no local acompanhando as ações do Corpo de Bombeiros.