Mulher foi socorrida para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos – Foto: Claudeci Junior_ Liberal

Uma mulher de 86 anos morreu após cair no banheiro de sua casa nesta sexta-feira (22), no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo relato de seu filho à Polícia Civil, a vítima Clarice Parussolo de Camargo bateu a cabeça e foi conduzida desacordada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde chegou a ser internada, mas não resistiu.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As informações constam em boletim de ocorrência registrado no plantão policial do município, que classificou o caso como queda acidental.