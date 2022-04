Identificada mulher morta em acidente no Córrego Mollon

A mulher que morreu, durante a madrugada de quarta-feira, após sofrer acidente em que um veículo caiu no córrego Mollon, em Santa Bárbara, foi identificada. A vítima é Solange de Fátima Rodrigues. Ela tinha 50 anos e morava no Planalto do Sol, de acordo com as informações da Funerária Araújo.

Fátima foi sepultada ontem no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. Ela era mãe de três filhos e trabalhava como cuidadora, segundo algumas pessoas próximas da vítima com quem o LIBERAL chegou a conversar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na quarta-feira, por volta das 3 horas, o carro em que Fátima estava, um Celta, perdeu o controle em uma rotatória entre as avenidas São Paulo e Ademir Gonçalves, bateu em uma guia e depois caiu no córrego. Segundo registros policiais, a vítima foi arremessada para fora do veículo e bateu a cabeça. Ela morreu no local.

Ainda segundo a ocorrência, o condutor do carro, um homem de 34 anos, aparentava estar alcoolizado. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Pronto-Socorro Afonso Ramos. O caso é investigado como homicídio culposo.