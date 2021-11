Ida de Bolsonaro ao PL divide opinião de vereadores de Santa Bárbara

Esther Moraes quer deixar partido e Julio Cesar Kifú diz que segue no PL, independente do que decidirem

Kifú disse ter boa relação com partido e acompanhar deputado – Foto: Divulgação/Câmara de Santa Bárbara

A ida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL (Partido Liberal) divide os dois vereadores da sigla em Santa Bárbara d’Oeste. Esther Moraes deixará o partido e Julio Cesar Santos, o Kifú diz que fica.

De acordo com a Agência Estado, a filiação ainda não foi oficializada, mas já foi confirmada por Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do partido, e deve acontecer no próximo dia 22.

Durante a sessão desta terça-feira (9), Esther declarou que, confirmada a filiação, buscará meios possíveis “para não ficar ao lado do pior presidente da história desse país”.

Esther diz que Bolsonaro se filiando ao PL, não há mais espaço para ela no partido – Foto: Câmara de Santa Bárbara – Divulgação

“É inegociável. Se isso acontecer, entendo que não tenho mais espaço no partido. Mesmo tendo uma boa relação com o presidente Kadu Garçom e o partido a nível municipal, não existe qualquer possibilidade de estar na mesma chapa que Jair Bolsonaro”, reforçou a vereadora em entrevista ao LIBERAL.

Esther ainda não pensou em qual será seu novo partido, mas afirmou estar aberta ao diálogo e em busca de um partido “que represente nossos ideais, nos dê liberdade para construir aquilo que lutamos: uma sociedade mais justa, uma política mais transparente e democrática”.

Contrário à decisão da vereadora, Kifu afirmou ter uma relação boa com o partido.

“Minha referência maior é o deputado estadual André do Prado. Independente do candidato que vier da questão majoritária, não tenho intenção de me desligar do partido no momento. O que resolverem lá é com eles, sigo fazendo meu trabalho por aqui da mesma forma”.