Hospital Santa Bárbara recebeu mais de R$ 39 mi em repasses da prefeitura e do SUS em 2021

09 out 2021 às 15:45 • Última atualização 09 out 2021 às 15:48

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou ter repassado mais de R$ 39 milhões ao Hospital Santa Bárbara, a Santa Casa de Misericórdia do município, entre os meses de janeiro e agosto de 2021. O valor é proveniente de recursos próprios da administração e também do SUS (Sistema Único de Saúde).

No início deste ano, houve ampliação em 50% no número de leitos de UTI no hospital. Os atuais 15 leitos de UTI convencionais são o dobro do que Santa Bárbara tinha em 2013, segundo o Executivo.

Hospital Santa Bárbara teve leitos abertos durante a pandemia da Covid-19 – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Além disso, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura implantou 26 leitos de UTI Covid-19 no local, destinados aos casos de pacientes com quadros mais graves e que complementam os leitos com e sem respiradores localizados nos prontos-socorros da cidade e no Hospital de Campanha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Os recursos investidos pela prefeitura são fundamentais para o funcionamento da Santa Casa, que é o hospital dos barbarenses. A grande maioria dos serviços prestados pela Santa Casa é custeada com dinheiro público. Temos honrado nossos compromissos financeiros e técnicos para manter toda a estrutura funcionando, ofertando o melhor ao cidadão barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais de R$ 146 milhões foram investidos em Saúde nos oito primeiros meses de 2021 na cidade.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O investimento de janeiro a agosto de 2021 já é o mesmo do realizado durante o todo o ano de 2019, o último antes da pandemia. Em recursos próprios, o investimento em Saúde corresponde a 37% do orçamento de Santa Bárbara d’Oeste.

“É o maior investimento da história da nossa cidade, com a projeção de investirmos, até o fim do ano, mais de R$ 200 milhões em Saúde”, acrescentou Piovezan.

No último dia 30, o Governo do Estado de São Paulo anunciou um programa de ampliação de recursos para hospitais, incluindo o Hospital Santa Bárbara. Segundo a apuração do LIBERAL, o programa ampliará em 40% os recursos destinados à unidade, que passarão de R$ 1,62 milhão para pouco mais de R$ 2,26 milhões ao ano, a partir de 2022.