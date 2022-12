Hospital Santa Bárbara não se manifesta sobre pagamentos atrasados

O pagamento do salário de novembro e da primeira parcela do 13º dos profissionais de saúde do Hospital Santa Bárbara segue indefinido, segundo funcionários entrevistados pelo LIBERAL nesta terça-feira. A reportagem tentou pelo segundo dia contato com o presidente da unidade, Donizete Leite, mas não foi atendida.

“O hospital havia garantido que até sexta [2 de dezembro] cairia a primeira parcela do 13º, porém, até hoje [nesta terça-feira] não veio nada e não deram prazo nem justificativa. Até semana passada era por causa de uma verba que estava bloqueada, no entanto, os médicos receberam na quinta. Estamos preocupados porque recebemos pouco e contamos com esse dinheiro”, desabafou um profissional.

Um outro funcionário declarou que, em uma reunião ocorrida com parte da equipe, foi informado que o hospital não consegue quitar os atrasados antes do dia 13. “Estamos cogitando greve”, disse.

Além do atraso do salário e da primeira parcela do 13º, os profissionais também reclamam que o vale-refeição é depositado sempre depois da data. Por conta da situação, alguns funcionários teriam se desligado do hospital e os que ficaram se sentem sobrecarregados.

Segundo o LIBERAL apurou, atualmente, um único enfermeiro tem de prestar assistência à maternidade, centro obstétrico e centro cirúrgico. “É algo absurdo. Teria que ter, no mínimo, um enfermeiro por setor. Isso pode impactar diretamente na assistência prestada aos pacientes”, disse outro profissional.

O atraso também foi denunciado ao MPT (Ministério Público do Trabalho) na última segunda-feira.