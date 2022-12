Horário especial do Tivoli tem início nesta sexta-feira

O Tivoli Shopping funciona em horário especial a partir desta sexta-feira (16) até o dia 23 de dezembro, das 10h às 23h, inclusive no domingo (18). O Show de Luzes, realizado na parte externa do empreendimento, a partir desta sexta-feira (16) passa a ser realizado diariamente, às 20h. Segundo o shopping, o horário de funcionamento ampliado visa proporcionar mais conforto e praticidade durante as compras de final de ano.

No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o local funcionará das 10h às 17h, e no dia de Natal (25), as lojas e os quiosques permanecerão fechados, com funcionamento opcional a partir das 17h para as operações de alimentação e lazer.

Nos dias 26 a 30 de dezembro, o Tivoli Shopping volta a operar em seu horário normal de funcionamento: das 10h às 22h. Já no dia 31, véspera do Ano Novo, funcionará das 10h às 17h e no dia 1º de janeiro, as lojas e os quiosques permanecerão fechados, com funcionamento opcional a partir das 17h para as operações de alimentação e lazer.

Consumidores que fizerem suas compras de final de ano no shopping ainda podem participar da promoção natalina – Foto: Divulgação

O cinema terá expediente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a partir das 17h30. A programação completa, com os horários das sessões e os filmes em exibição, pode ser consultada no site do Moviecom Cinemas.

Promoção

Os consumidores que fizerem suas compras de final de ano no shopping podem participar da promoção natalina. A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o consumidor tem direito a um número da sorte para concorrer a uma viagem para o resort 5 estrelas Salinas Maragogi All Inclusive, em Alagoas.

Serão sorteados dois vales-viagem, cada um válido para duas pessoas, que poderão curtir dias de descanso e diversão com tudo pago.

Para participar, as notas fiscais podem ser usadas de forma integral, de uma única compra, ou podem ser cumulativas, ou seja, vindas de compras fracionadas, desde que totalizem o valor estipulado.

As notas devem ser cadastradas no site promocao.tivoli.com.br ou no ponto de autoatendimento localizado na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina.

A promoção é válida até 3 de janeiro de 2023. Os sorteios das viagens ocorrem no dia 7 de janeiro, pela Loteria Federal. O regulamento completo está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.