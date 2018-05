Homens assaltam tabacaria e agridem empresário

Três homens armados assaltaram uma tabacaria e levaram R$ 400, além de celulares e documentos pessoais das vítimas, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu na noite de sábado (26), mas só foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (28).

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

De acordo com o proprietário do estabelecimento, um empresário de 25 anos, o assalto aconteceu por volta das 23h30. A tabacaria fica em um centro comercial e empresarial na Rua Cristovão Colombo, no bairro Santo Antonio.

Os bandidos entraram armados e renderam além do empresário, dois estudantes de 18 e 21 anos que estavam no local. Um dos criminosos mandou o proprietário entregar o dinheiro do caixa – R$ 400 – e depois o agrediu no rosto com o cano de uma pistola.

Os suspeitos fugiram em veículo Prisma de cor chumbo e ainda não foram identificados pela polícia. O crime foi registrado na delegacia do município.