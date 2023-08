Homenageado, PM de folga que ajudou a prender assaltante da Vivara fala sobre o caso

Câmara aprovou moção para homenagear três policiais que agiram no roubo em loja do Tivoli Shopping

A Câmara de Santa Bárbara homenageou, nesta terça-feira (8), três policiais militares que ajudaram a prender o homem que assaltou a joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, no último sábado (5).

Um deles foi o soldado Danilo Moreira da Silva. Ele estava de folga, a passeio no shopping com a esposa, e percebeu o assalto. Armado, Silva evitou a abordagem ainda dentro do estabelecimento, que estava cheio, e passou a acompanhar o assaltante, que também portava um revólver e chegou a fazer uma mulher como refém.

Danilo estava de folga no momento do roubo e decidiu agir – Foto: Fernando Campos / Câmara de Santa Bárbara

“Discretamente, atravessei o shopping acompanhando o suspeito, depois de pedir apoio de equipes da polícia”, contou ao LIBERAL. “Tentei constatar se mais comparsas davam cobertura, mas pelo o que vi, o assaltante agiu sozinho”.

À reportagem, Danilo comentou sobre se manter “policial” mesmo quando está de folga, destacando inclusive que contou com a colaboração da esposa.

“Minha esposa já está acostumada com a minha rotina, até quanto a gente senta em uma lanchonete, sempre ficamos em locais com visibilidade da rua. Ela entende que nosso trabalho em prol da segurança continua sempre”, relata o soldado.

Danilo se identificou como policial somente no estacionamento, quando o suspeito já tinha abandonado a refém. “Naquele momento, ele sacou a arma e atirou. Mas revidei”, lembra o policial.

Felipe Corá, ao centro, foi o autor da moção sobre a homenagem – Foto: Fernando Campos / Câmara de Santa Bárbara

Mesmo ferido de raspão no pescoço, o assaltante rendeu um casal que estava em uma Honda HR-V. As vítimas conseguiram sair do veículo. Mas o suspeito não conseguiu dirigir o carro.

O assaltante abordou outro veículo, um VW Gol, onde estava outro casal, e obrigou que saísse do local, no entanto, quando percebeu que estava cercado, ele saiu do carro e se rendeu.

Homenagens

Além de Danilo, foram homenageados os soldados Wesley de Moraes e Victor de Lima, que participaram da prisão do assaltante. A homenagem foi feita por meio de moção do vereador Felipe Corá (Patriota).

O parlamentar destacou que a honraria ocorreu em reconhecimento pela bravura e dedicação ao evitar o assalto.

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel disse que atuação do policial foi correta. “O policial é PM 24 horas por dia, mesmo de folga”, diz Daniel.

Investigação

Policiais civis do 2º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste estão analisando as imagens das câmeras de segurança do Tivoli para confirmar se o suspeito de roubar a joalheria Vivara contou com a ajuda de comparsas.

O delegado José Donizeti de Melo, que coordena a investigação, diz que várias pessoas serão ouvidas ao longo da semana, mas preliminarmente, afirmou que possivelmente o suspeito agiu sozinho. A polícia também apura o envolvimento do suspeito em um roubo a outra joalheria do mesmo shopping.