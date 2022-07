Homem vai preso após furtar brechó no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste

Um homem de 40 anos foi preso após furtar brinquedos, calçados e uma mochila de um brechó na Rua do Chumbo, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 1h, os militares foram chamados por populares, informando que um homem tinha invadido um brechó pelo telhado.

Os PMs passaram a fazer buscas pelo bairro e a 150 metros do local do furto, na Rua do Irídio, avistaram o suspeito. Com ele estavam cinco pares de sapatos, entre tênis e botas, três caixas de brinquedos e uma mochila de rodinha.

Diante dos fatos ele foi conduzido ao plantão policial e recebeu voz de prisão em flagrante por furto.