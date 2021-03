Homem tenta fugir da PM, mas acaba preso com drogas em Santa Bárbara

Um homem foi preso na noite deste sábado (20), em Santa Bárbara d’Oeste, com cinco porções de cocaína e 30 unidades de ecstasy. Ele havia tentado fugir, mas acabou detido pela PM (Polícia Militar) e alegou que as drogas eram para consumo próprio, segundo a corporação.

Equipe deteve o suspeito na esquina entre as ruas Amazonas e Bahia – Foto: Divulgação / Polícia Militar

O caso aconteceu na esquina das ruas Amazonas com Bahia, no bairro Vila Brasil. De acordo com a PM, enquanto faziam patrulhamento pela região, os militares se depararam com o indiciado em “atitude suspeita”.

Quando percebeu a presença da viatura, ele tentou escapar, porém sem sucesso. A equipe o alcançou e encontrou os entorpecentes durante a abordagem.

Diante dos fatos, os policiais o conduziram até a Delegacia de Plantão, onde a Polícia Civil determinou a prisão do suspeito por tráfico.