Homem tem moto furtada em Santa Bárbara e bandido oferece o veículo de volta por R$ 2,5 mil

Após ter sua motocicleta furtada no condomínio em que mora, na Avenida Ruth Garrido Roque, em Santa Bárbara d’Oeste, o proprietário recebeu uma ligação do bandido oferecendo o veículo de volta por R$ 2,5 mil. O autor da ligação tinha conhecimento de dados pessoais do dono da moto. O caso aconteceu nesta sexta-feira (2).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima diz, no boletim de ocorrência, que chegou do trabalho por volta das 16h40, quando percebeu que a motocicleta, modelo Honda CG 160 Titan, havia sido subtraída do estacionamento do condomínio. Diante do fato, tentou contatar o síndico, que não atendeu às ligações.

O homem, então, recorreu à presidente do condomínio para conseguir imagens das câmeras de segurança, mas ela negou ter acesso às imagens, fato desmentido pelo antigo presidente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Mais tarde, às 18h34, a vítima recebeu uma ligação de um número desconhecido exigindo pagamento para devolução da motocicleta.

Como a moto tem seguro, a vítima não cedeu à chantagem. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara.