Homem rouba carro, bate em cerca e é preso pela Guarda, em Santa Bárbara

À GCM, ele falou que havia comprado o veículo por R$ 500, mas foi reconhecido pela vítima do assalto, que ocorreu em Americana

Um homem foi preso na noite deste sábado (13), após roubar um carro em Americana, fugir e bater o veículo, um Honda Fit, em uma cerca de madeira em Santa Bárbara d’Oeste.

Ladrão perdeu o controle do carro e bateu contra uma cerca na Rua Euclides Cunha, no Santa Rita em Santa Bárbara – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 22h30, uma pessoa ligou na sede da companhia, informando que um homem havia batido um carro contra uma cerca de madeira, na Rua Euclides da Cunha, no Santa Rita.

Eles também tinha a informação de que um Fit tinha sido roubado em Americana, no Jardim São Domingos, momentos antes e que o autor do roubo, tinha usado um revólver para conseguir o carro.

Diante dos fatos, os patrulheiros se dirigiram ao local e lá encontraram um casal, que estava no carro batido sobre a cerca de madeira. Os patrulheiros observaram que as placas Fit estavam adulteradas. Questionado, o motorista disse que tinha comprado o carro de uma pessoa pelo valor de R$ 500. Ele também estava com uma arma falsa na cintura.

Réplica de arma estava na cintura do homem que ficou preso por roubo – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Todos foram levados ao plantão policial. A mulher disse que era namorada do homem há sete meses e não tinha conhecimento de que o carro era roubado. Já o homem foi reconhecido pela dona do veículo e vítima do roubo. Ele ficou preso em flagrante.