Homem quebra portas de agências bancárias e é preso em Santa Bárbara

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um desempregado de 58 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi preso em flagrante por dano material qualificado na tarde desta quinta-feira (21), após quebrar os vidros das portas de duas agências bancárias da cidade, uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal, e ainda resistir à ordem de parada dada a ele pela Polícia Militar e tentar agredir um policial.

De acordo com informações da PM, a corporação foi acionada após denúncia de que um homem estaria quebrando a porta de uma agência do Banco do Brasil no Centro de Santa Bárbara. Quando chegaram ao local, os policiais foram informados de que o indivíduo deixara o local e estaria naquela momento na Rua Floriano Peixoto.

Na rua em questão, os militares flagraram o homem quebrando a porta de uma agência da Caixa Econômica Federal. Ele estava exaltado, sangrando e proferindo palavras de baixo calão aos populares ali presentes.

Foi dada a ele ordem de parada, sendo que o mesmo não obedeceu e, além disso, ainda tentou agredir um policial da equipe, o que fez com que ele fosse algemado.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por dano material qualificado e em seguida encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.